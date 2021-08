Repubblica – Osimhen vuole scalare posizioni nella classifica marcatori

Osimhen vuole diventare sempre più determinante.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, il nigeriano ha un obiettivo in particolare da raggiungere sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Essere più decisivo in fase di attacco e non lasciare niente al caso significherebbe aumentare il suo bottino di reti con la maglia azzurra e ad entrare in lotta per la classifica marcatori.

Conosciamo già le doti comunicative e tecniche dell’allenatore toscano, che è sempre stato capace di far rendere al meglio le sue prime punte dall’inizio della sua carriera.