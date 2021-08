Il Mattino – Osimhen fondamentale per il gioco di Spalletti

Victor Osimhen si sta rivelando importantissimo per il gioco di Luciano Spalletti.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il 4-2-3-1 di questi prime settimane tra ritiro ed amichevoli permette all’attaccante di mettersi a proprio agio e di aiutare sempre i compagni di squadra. Contro il Bayern, poi, abbiamo visto una punta capace di finalizzare due palle goal su due in tutto il match. Aiutare la punta a fare goal e metterlo in condizione di esplodere sarà uno dei leitmotiv della nuova era spallettiana.

Osimhen sa che questo dovrà essere l’anno della consacrazione e il tecnico di Certaldo può essere l’arma giusta.