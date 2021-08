Il Corriere dello Sport su Lobotka: “Improvvisamente è rifiorito a Monaco”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lobotka e alla scorsa stagione con la maglia azzurra. Infatti, come riportato dal quotidiano, lo slovacco non ha avuto modo di esprimere le proprie qualità e forse per questo si era lasciato andare sul cibo: “Stanislav Lobotka, improvvisamente, è rifiorito a Monaco di Baviera, in un pomeriggio di gran caldo, in cui la sua corporatura ha riacquisito la fisionomia che un atleta deve concedersi: prima, e non avendo altro da fare, per affogare la propria delusione, forse si è lasciato un po’ andare”