Iezzo: “Rinnovo Insigne? Ci sono le soluzioni. Su Contini…”

Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Tema principale, il rinnovo di Lorenzo Insigne:

“Non è facile pensare di ridurre lo stipendio a uno come Insigne. Andrebbero pensate delle alternative, come una strategia sui diritti d’immagine, oppure una spalmatura su più anni. Le soluzioni di sono, poi bisogna valutare se questo rapporto è destinato ad andare avanti o meno. Contini? Lo farei andare a giocare, per la sua qualità e la sua età ha bisogno di essere titolare. Ad un portiere serve giocare la partita, questo fa la differenza”.