Gennaro Tutino potrebbe approdare al Parma.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la società vuole 10 milioni di euro per la cessione definitiva al Parma ed oggi si dovrebbero decidere le sue sorti: è previsto un incontro a Napoli tra i due club, ma la il club appena retrocesso in Serie B sembra essere determinato ad acquistare le prestazione del bomber azzurro.

La giornata di oggi, dunque, potrebbe essere realmente decisiva per il futuro dell’attaccante.