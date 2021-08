FOCUS – Alla scoperta di Sander Berge

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo, i top club hanno già iniziato a fare acquisti e a preparare la prossima stagione. Per il Napoli di Spalletti la preparazione estiva è già iniziata da un bel pezzo ma sul mercato Giuntoli non ha ancora messo mano. Per gli azzurri però non ci saranno solo cessioni, come qualcuno potrebbe aspettarsi, ma si spera soprattutto qualche innesto. Diverse le lacune da colmare, alcune anche più che evidenti per costruire una rosa in grado di competere in ben 3 competizioni. Uno dei reparti che ha bisogno di un restauro maggiore è quello difensivo; con un occhio di riguardo per il centrocampo ormai orfano di Demme – infortunatosi contro la Pro Vercelli – e con la coperta piuttosto corta. La società dovrà quindi intervenire per regalare un mediano al nuovo tecnico, dovendo colmare il vuoto lasciato da Bakayoko e quello temporaneo lasciato da Diego Demme.

A Spalletti quindi serve un centrocampista factotum, possibilmente duttile, che possa quindi inserirsi al meglio negli automatismi di Spalletti e aiutare i compagni, fra i tanti Fabian Ruiz che la scorsa stagione non sembrava a suo agio nel 4-2-3-1. Non sono molti i nomi sulla lista di Giuntoli, tanti profili giovani, qualcuno un po’ più esperto come quello di Zakaria e Berge. I partenopei in particolare sono tentati da questi ultimi due profili. Ma conosciamo meglio il giovane centrocampista norvegese.

La carriera

Nato e cresciuto a Bærum – nella mitica contea di Viken – in Norvegia nel febbraio del 98′, Sader Berge è un giovanissimo e talentuosissimo centrocampista dello Sheffield United. La sua carriera calcistica inizia all’Asker, squadra militante nella seconda categoria norvegese, che prima lo accoglie nelle giovanili per poi farlo esordire in prima squadra nel 2013 all’età di appena 15 anni. Con i bianconeri totalizza ben 36 presenze, e il calcio inizia ad accorgersi di lui. Tanto che dopo due stagioni all’ombra delle montagne si sposta nella capitale, Oslo, per giocare con il Valeranga.

Esperienza che forma il Berge calciatore del nostro presente, è lì che assimila le sue principali doti che gli permetteranno dopo solo 2 stagioni e 36 presenze, di approdare in Belgio al Genk. Infatti nel 2017 il club lo cede per poco più di 2 milioni e firma con i ‘Genkies‘, con i quali resterà per ben 3 stagioni. Con il club belga totalizza 84 presenze, raddrizza la mira sotto porta segnando anche 4 reti in campionato e gioca la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie, il sogno di tutti i bambini che un giorno sperano di scendere in campo ascoltando quella musichetta, che fa venire i brividi e regala una scarica di adrenalina quasi indescrivibile. Il risultato sono 22 presenze e 2 reti nella competizione per club più prestigiosa d’Europa.

Prestigio che si trasforma subito in fascino, e i club di tutto il continente stravedono per questo centrocampista, che per quanto sia giovane, dimostra con la sua aplomb di ferro di gestire anche situazioni scomode, ma ad assicurarsi le sue prestazioni nel gennaio del 2020 è lo Sheffield United. 23 milioni incassati per il Genk e un affare che conferma la grande tradizione che ha sfornato talenti del calibro di Kalidou Koulibaly, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Courtois fra i tanti. Un investimento che ripaga, 29 presenze e 2 reti, che però non bastano – anche se in parte – a salvare il club dalla retrocessione.

Le caratteristiche

Mediano molto fisico, dotato di buona tecnica individuale e con un’ottima visione di gioco, per le sue caratteristiche si è fatto subito apprezzare prima in Belgio e poi in Premier. Il suo marchio di fabbrica l’avvitamento per recuperare palloni per poi smistarlo per i compagni, insomma il classico lavoro sporco. Buon rigorista con una forte propensione alla progressione palla al piede per scaricare poi al compagno più vicino. Visione di gioco dalle retrovie ben collaudata, come il suo destro educatissimo. Mediano puro può tranquillamente giocare davanti alla difesa, o fare coppia in un centrocampo a due assumendosi il ruolo del centrocampista di interdizione.

Focus mercato

Richiestissimo in Premier era forte su di lui l’interesse dell’Arsenal poi affievolitosi, per il Napoli il nodo resta il costo del cartellino. Lo Sheffield non abbassa le pretese e vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione, d’altronde vorrebbe compensare i 23 milioni spesi a gennaio 2020. Ad oggi la trattativa sembra in una fase di limbo, i due club non riescono a trovare un’intesa e gli azzurri hanno bisogno di attivarsi sul mercato il prima possibile. Molti però ricorderanno di un suo quasi approdo all’ombra del Vesuvio ai tempi del Genk, poi confermato anche dal presidente del club belga, che rivelò come le società fossero vicine a chiudere l’affare.