Dove sono ora le contropartite dell’affare Osimhen?

Victor Osimhen è stato l’acquisto più costoso della storia del Napoli, ben 80 milioni spesi. In pochi sanno che i 20 milioni di bonus furono pagati dal Lille per quattro contropartite. Al club francese andarono il terzo portiere Karnezis che con il club transalpino ha disputato solo una partita. Gli altri tre furono giovani della primavera azzurra e nell’ordine Claudio Manzi, Ciro Palmieri, e Luigi Liguori. Ma i tre sono stati solo di passaggio nel club francese .Infatti Manzi l’anno scorso è andato alla Fermana, mentre quest’anno ha firmato con la Turris in Lega Pro. Palmieri al momento è svincolato. Liguori l’anno scorso si è diviso tra Fermana e Lecco, ora si è accasato all’Afragolese in Serie D.