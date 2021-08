Cesarano:” Spalletti sa gestire gli spogliatoi”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rino Cesarano che ha espresso un’opinione su Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

”Spalletti saprà creare quella giusta atmosfera all’interno dello spogliatoio. E’ un tecnico che non ha dovere di alzare i toni, perchè altrimenti vede decadere la sua credibiltà. E’ un allenatore saggio che sa far comprendere ai giocatori le varie tecniche affinchè le aprrendano in fretta. Pierpaolo Marino mi disse che era il top a saper gestire lo spogliatoio”