Bruscolotti: “Rinnovo Insigne? Io cercherei la soluzione migliore per me e per la società”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato a proposito del rinnovo di Lorenzo Insigne.

“In una situazione come questa ci vorrebbe che le parti mettessero da parte l’orgoglio, poi si cercherà la giusta intesa. Il discorso cambia in chiusura di carriera, nessuno butta i soldi. Non accade in nessuna società. In una situazione come questa io cercherei la miglior soluzione per me, però in modo da accontentare anche la società”.