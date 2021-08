Alvino: ”Ancora ripercussioni contro i responsabili della rivolta”

A Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista Carlo Alvino che ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la questione dell’ammutinamento. Ecco quanto detto:

”Il Napoli non procederà legalmente contro i calciatori ancora presenti in rosa. Lo farà con quelli che sono andati via come Hysaj e Allan i quali saranno puniti con le sanzioni più giuste. Poi ovviamente sarà il giudice a decidere chi avrà ragione o torto. Ciò comunque non turberà gli animi della squadra, non andando ad impattare la serenità dell’organico”.