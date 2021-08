SOCIAL – Hamsik non dimentica gli auguri al Napoli

Sono 95 anni dalla fondazione della SSC Napoli avvenuta il 1 agosto del 1926. Tanta è la storia del club azzurro e una parte di questa è stata vissuta da protagonista da Marek Hamsik. L’ex capitano azzurro non dimentica gli anni e le gioie vissute con quella maglia e con quella fascia all’ombra del Vesuvio e, infatti, oggi non dimentica di fare gli auguri alla sua ex squadra. Il centrocampista ha pubblicato una stories nella quale ha repostato la foto pubblicata dal Napoli e scritto: “Happy anniversary!”. Di seguito la stories pubblicata dallo slovacco sul suo profilo Instagram ufficiale:

https://instagram.com/stories/marek_hamsik_17_official/2630517965964439538?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=share_sheet