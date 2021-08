Rafael Cabral, ex portiere del Napoli, non ha dimenticato gli anni in azzurro e oggi, in occasione dei 95 anni del club, ha fatto gli auguri sul proprio profilo Instagram ufficiale. Il portiere ha pubblicato un post con alcune foto che ritraggono i suoi anni a Napoli e come didascalia ha scritto: “Tanti auguri Napoli. Per sempre nel mio cuore”. Di seguito il post dal profilo social ufficiale del giocatore: