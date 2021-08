Schira: “Tutino molto vicino al Parma, gli emiliani alzano l’offerta”

Il Parma si avvicina a Gennaro Tutino. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, sul proprio account Twitter, infatti, il club emiliano sembrerebbe essere in vantaggio sulla Salernitana per assicurarsi a titolo definitivo l’attaccante napoletano. Dopo che la società azzurra ha rifiutato la prima offerta di 5.5 milioni di euro, si sarebbe convinta ad offrirne 7.5 ed accontentare i partenopei.

