Sabatini: “Favorite? Non dimentichiamo che c’è anche il Napoli”

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, per parlare delle favorite alla vittoria finale della prossima Serie A. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista sulla questione: “Favorite alla vittoria del campionato? Ci sono diverse squadre che possono giocarsela per la vittoria finale. Tra queste, non dimentichiamo che c’è anche il Napoli di Spalletti. Penso che partiranno in 7 alla pari per iniziare, poi con il tempo sarà una sola a spuntarla a vincere. Dalle prime impressioni, ho visto molto bene Mourinho nella Roma e anche il ritorno di Allegri nella Juventus!”