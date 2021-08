Secondo quanto riporta la Gazzetta Dello Sport , Frank Ribery è ancora alla ricerca di un nuovo club in Serie A , dopo che la sua esperienza è terminata con la Fiorentina. Alla finestra la Lazio e lo Spezia che lo vorrebbero con ingaggio ridotto. Opportunità per lui anche dagli Emirati arabi, ma il francese sembra voler restare in Italia.