Ounas, trattenerlo o cederlo in prestito?

Un impatto devastante a dir poco, una preparazione estiva invidiabile e tante richieste in Serie A. E’ probabilmente questo il riassunto perfetto dell’estate calcistica di Adam Ounas, che con il Napoli ha già dimostrato di essere fra i possibili titolari di Spalletti, ma per Giuntoli c’è davvero l’imbarazzo della scelta considerate le diverse offerte che i club di A hanno già avanzato per l’algerino. Come riportato da ‘Il Mattino’ pare che il Napoli stia riflettendo sulla possibilità di cederlo in prestito, anche se al momento – alla luce delle ultime prestazione – qualche dubbio attraversa i pensieri di dirigenti e allenatore.

Al momento c’è da fare i conti con il lieve infortunio che lo ha condizionato nella gara con il Bayern, poi ci sarà il ritiro di Castel di Sangro e lì sapremo se Adam Ounas è destinato a vestire l’azzurro questa stagione o se sarà ancora una volta ceduto.