Victor Osimhen, ma non solo. Come riporta Tuttomercatoweb, Luciano Spalletti ha ricevuto molti ottimi segnali dall’amichevole di ieri contro il Bayern Monaco. Il primo è la solidità difensiva mostrata soprattutto nel primo tempo contro una squadra tedesca formata da quasi tutti i titolari, con un Malcuit sorprendente e la coppia di centrali formata da Koulibaly e Manolas che restano una certezza. Anche Adam Ounas ha convinto in questo ruolo da sotto punta e va verso la conferma in azzurro.