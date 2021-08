Mancini esulta per i due oro: “La storia siete voi!”

Oggi doppio oro italiano alle olimpiadi di Tokyo 2020. Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sono stati i due vincitori delle medaglie: il primo ha vinto nella competizione dei 100 metri piani, il secondo, invece, ha vinto in quella del salto in alto. A complimentarsi con loro è l’allenatore Roberto Mancini, vincitore dell’Europeo con l’Italia. Il mister ha pubblicato un post Instagram mettendo la foto che ritrae l’abbraccio dei due atleti e scrivendo come didascalia: “La storia siete voi. Fantastiche tutte le medaglie di questi Giochi Olimpici. Forza Italia”. Di seguito il post dal profilo Instagram ufficiale dell’allenatore Roberto Mancini: