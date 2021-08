Amichevoli – Torino sconfitto a Rennes

(ANSA) – TORINO, 31 LUG – Il Torino esce sconfitto dalla trasferta in Francia: a Rennes, i granata perdono 1-0 contro la sesta forza della Ligue 1. Decisivo il gol di Terrier al 27′, l’attaccante sfrutta un’incertezza di Milinkovic-Savic che si fa passare il pallone sotto le gambe. Il tecnico Juric, espulso per proteste in chiusura di primo tempo, concede a Pjaca l’esordio in granata dal primo minuto, il croato dimostra una buona condizione e colpisce anche una traversa. Nella ripresa, l’allenatore lancia in campo tante seconde linee, ma la sua squadra non riesce più a rendersi pericolosa. Ora i granata godranno di qualche giorno di riposo al rientro dalla Francia, poi a metà settimana riprenderanno gli allenamenti al Filadelfia: la prossima amichevole è fissata per domenica 8 agosto contro l’Az Alkmaar. (ANSA).