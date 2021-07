Verso Bayern-Napoli, gli azzurri a Monaco con gli uomini contati: la probabile formazione

Tra poche ore il Napoli scenderà in campo all’Allianz Arena di Monaco per sperimentare alcune mosse in vista della nuova stagione. Contro il Bayern sarà un vero big-match, e Luciano Spalletti cercherà di approfittarne per trovare una soluzione all’assenza di Demme nel collaudato 4-3-3.

Secondo quanto scrive l’edizione mattutina del Corriere del Mezzogiorno, agirà Lobotka da play, mentre Elmas e Zielinski lo supporteranno nel ruolo di interni di centrocampo. L’unica alternativa in panchina si chiama Gianluca Gaetano, che probabilmente strapperà uno spezzone nella ripresa.

In difesa la coppia titolare Kou-Manolas, con una chanche sulla fascia per Malcuit, che ha giocato soltanto una ventina di minuti contro la Pro Vercelli. Tutino, ormai promesso al Parma, sarà l’alternativa al tridente Politaano, Osimhen e Ounas.