Niccolò Ceccarini, giornalista, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli obiettivi del mercato in casa Napoli.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli dopo l’infortunio di Demme sta valutando se esistono, sul mercato, reali alternative. Il club partenopeo aveva pensato a Vecino, ma l’Inter non ha dato segnali di apertura almeno sulla base di un prestito. Il Napoli oggi si trova in una fase di attesa per vedere se spuntano occasioni di mercato. Tra i profili che piacciono ci sono Zakaria e Berge. Per la fascia sinistra Emerson Palmieri prima scelta, nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Tsimikas che vuole lasciare il Liverpool”.