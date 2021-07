Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione in ottica terzino sinistro per il Napoli.

Ecco quanto affermato: “Mandava è stato sempre nel mirino del Napoli. In tempi non molto recenti l’agente ha incontrato anche la dirigenza azzurra, adesso il mercato è fermo. Il Napoli tiene d’occhio la situazione contrattuale, ma da l’idea non approfondire il discorso in attesa di capire il futuro di Emerson Palmieri. La trattativa non è semplice, per puntare al prestito il Chelsea dovrebbe rinnovargli il contratto. In caso contrario la richiesta del club è di 20 milioni di euro. La situazione potrebbe cambiare tra il 24 ed il 25 agosto. Con diverse cessioni, gli azzurri avrebbero maggiore liquidità per portare a termine un acquisto”.