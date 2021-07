Giuseppe Marino, ex allenatore del Napoli Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sul Napoli, dopo aver osservato da vicino il ritiro a Dimaro.

Ecco quanto affermato: “I miei allenatori ideali sono Bielsa e Zeman, cercano squadre in base alle ispirazioni che ti possano offrire. Ho notato che Spalletti gioca molto in verticale, vuole perfezionare al meglio il Napoli. In effetti con un calciatore come Osimhen sarebbe controproducente giocare in orizzontale. Speriamo che la squadra assimili i concetti in breve tempo, anche se quando una squadra gioca un certo tipo di calcio è difficile togliere certi concetti dalla mente. Squadra e dirigenza hanno mostrato di vivere un clima sereno. Bisogna mettere la parola fine ai problemi accaduti in passato, sarebbe deleterio portarsi avanti scorie continue. Credo che noi tifosi dobbiamo permettere allo staff e al tecnico di lavorare in serenità. Per il reparto di centrocampo servirebbe un giocatore stile Allan e molto più completo di Bakayoko, difficile trovarlo ma spero che il club ci riesca“.