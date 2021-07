Lo sapevi che? Maradona affidò la 10 a Zola nel giorno del suo primo goal al San Paolo!

Era la stagione 1989-1990, quella del secondo scudetto, ed a Napoli, direttamente dalla Serie C, arrivò un certo Gianfranco Zola. Una grande intuizione da parte di Luciano Moggi che, tutt’ora, lo definisce il miglior colpo della sua carriera. Arrivò per soli 400 milioni di lire dalla Torres e da subito entrò nel cuore dei tifosi napoletani e non solo. Lo stesso Zola racconterà dello speciale benvenuto di Maradona riservato in suo onore: “finalmente hanno preso uno più basso di me“.

La prima volta che il Napoli affidò la 10 non a Diego, toccò proprio a Gianfranco Zola. Il ‘pibe de oro‘ era costretto in panchina da un infortunio, gli azzurri sfidavano al San Paolo l’Atalanta. Fu un grande spettacolo, gli azzurri si imposero per 3 a 1 grazie alle reti di Crippa, Careca e proprio Gianfranco Zola. Il numero 10 partenopeo segnò un goal capolavoro con un tiro di precisione nel sette dopo un ubriacante dribbling. Era la sua prima rete con la maglia del Napoli al San Paolo, una gioia indescrivibile racconterà successivamente l’attaccante.

Alla fine del match ci fu spazio anche per Maradona, solo per 9 minuti, ma fu l’occasione per l’argentino di abbracciare il suo successore: il piccolo ma tanto grande, Gianfranco Zola!