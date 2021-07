La Lazio e Sarri oggi torneranno ad allenarsi, ma il quotidiano romano Il Messaggero lancia l’allarme in vista della prossima stagione. La squadra deve essere ancora aggiustata, mancano uno o due esterni d’attacco, un altro regista e anche se non rappresenta una priorità, un centrale difensivo. A breve faranno rientro i Campioni d’Europa, Immobile e Acerbi, più Correa, campione del Sudamerica. Ma per completare l’organico il mister chiede ulteriori rinforzi soprattutto sul fronte offensivo.