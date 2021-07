Quest’oggi alle ore 16:30 all’Allianz Arena di Monaco si disputerà l’amichevole di lusso tra Bayern Monaco-Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non è solo il Napoli alla sfida con diversi calciatori indisponibili ma anche il Bayern Monaco. Nella sfida odierna Lewandowski, Goretzka e Musiala potrebbero partire dal primo minuto ma sono ancora indisponibili Neuer e Kimmich. Inoltre mancheranno all’appello anche gli infortunati Hernandez, Sule, Davies e Roca. In dubbio anche Muller per un fastidio muscolare.