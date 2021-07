Dopo l’infortunio di Diego Demme, anche se meno grave, arriva un nuovo stop in casa Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il calciatore in questione è Andrea Petagna escluso dai convocati nell’amichevole contro il Bayern Monaco. Il calciatore avrebbe accusato un’infiammazione al ginocchio per Petagna che dovrà recuperare. Un piccolo infortunio che però rallenta i tempi della preparazione per un calciatore molto strutturato come l’attaccante azzurro. Assente anche Luperto sempre più verso la partenza, destinazione Empoli.