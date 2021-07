CdS – A Castel Di Sangro sarà deciso il futuro di alcuni giovani: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al ritiro del Napoli, prima del campionato, che si svolgerà a Castel di Sangro. Infatti, come riportato dal quotidiano, in Abruzzo Spalletti deciderà chi mandare in prestito o tenere tra i giovani. Zanoli è uno tra questi: il giovane ha incantato Spalletti che vuole provarlo anche in abruzzo, su di lui c’è la Reggina. Il quotidiano ha parlato anche di Gaetano che invece interessa alla Cremonese. Altri giovani con grande aspettative sono Zedadka, oggi titolare, e Idasiak.