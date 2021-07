Bayern Monaco-Napoli 0-3, doppietta di Osimhen e gol di Machach: Spalletti sorride

Un ottimo Napoli batte il Bayern Monaco per 3-0 grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete di Machach. Azzurri autori di una grande prestazione nonostante le molto assenze.

Primo tempo con qualche squillo azzurro, buon pressing da parte della squadra di Spalletti che non ha aspettato i bavaresi ma ha sempre proposto gioco in avanti.

Nel secondo tempo, con l’entrata in campo di Adam Ounas, il Napoli cambia faccia: l’algerino confeziona due assist per Osimhen che porta gli azzurri avanti di due gol in pochi minuti. Gol finale di Machach.

Buone sensazioni per Spalletti nella prima uscita importante della stagione. La prossima amichevole sarà mercoledì 4 agosto contro il Wisla Cracovia.