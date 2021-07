Mattia Zaccagni è stato al centro di un intrigo di mercato tra Napoli e Milan, poi tra Fiorentina ed Atalanta, ma alla fine sembrerebbe non esserci nessuna offerta ufficiale per il centrocampista. Come riportato da Il Corriere di Verona, infatti, il calciatore potrebbe, alla fine, rinnovare il suo contratto con gli scaligeri e restare in Veneto.