L’ansia per la questione Lorenzo Insigne cresce sempre di più: ormai, da quel famigerato Napoli-Verona che ha chiuso la stagione azzurra, i tifosi si domandano se Insigne rinnoverà oppure no.

Al momento è impossibile dare una risposta perché intorno a questa questione c’è uno stallo che va avanti da diversi mesi e che non si risolverà prima del ritiro di Castel di Sangro: a dare questo indizio è stato anche il mancato incontro tra il patron e Pisacane, entrambi al centro sportivo.

Pisacane era lì per parlare del futuro di Contini(contratto fino al 2025), che però ha espresso la sua volontà di giocare titolare: sulle sue tracce c’è il Crotone. Anche Ciciretti può partire ancora in prestito secco per andare al Pordenone, ma il suo contratto in scadenza 2022 permette solo una cessione a titolo definitiva.

Dunque, ieri, sul fronte Insigne, un nulla di fatto: al momento il capitano si gode il secondo posto raggiunto dalla classifica dei goal più belli in stagione, ma per il rinnovo o meno occorre ancora attendere.