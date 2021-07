Sky – Napoli difficile arrivare a Vecino: ecco i piani del club per il centrocampo

Luca Marchetti, giornalista Sky, parla a Marte Sport Live:

“Bisogna capire se il Napoli prenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low cost. Penso che da agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno costrette a farlo a prezzi bassi o in prestito. Il Napoli ha meno emergenza rispetto agli altri perché la gestione dei conti è sempre stata virtuosa. Siccome il club vuole avere i conti in ordine, se riesce a recuperare i soldi ben venga. Vecino? Non credo che oggi l’Inter lo cederà, altrimenti dovrebbe prendere qualcuno e sul giocatore si è espresso anche Inzaghi. I profili alla Zakaria sono più facili da raggiungere se ci sarà una cessione, altrimenti si deve andare su giocatori già formati che fanno da esubero nelle rispettive società. L’importante è non farsi prendere dalla fretta perché in questo mercato l’attesa paga”.