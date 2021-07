Matteo Lovavo, .difensore classe 2000 del Verona è pronto ad una nuova avventura: come rivelato da Sky Sport, c’è l’accordo con l’Atalanta che ha chiuso per Lovato con un blitz in queste ore, anche ottenendo l’intesa col suo agente Riso dopo una trattativa andata avanti in gran segreto. Lovato costerà 11 milioni bonus compresi: 8 di parte fissa e 3 di bonus e andrà da subito all’Atalanta. Il giovane difensore del Verona era seguito anche dal Napoli.