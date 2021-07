Schira: “Petagna piace molto al Torino come sostituto di Belotti”

Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira ha rilasciato un’intervosta a 1 Station Radio in cui ha rivelato alcune novità relative al mercato del Napoli, in entrata e in uscita:

“Petagna ha del mercato, piace tanto al Torino se dovesse andare via Belotti. Il Napoli, però, non ha tutta questa intenzione di privarsene considerando le diverse competizioni che dovrà disputare. Petagna ha caratteristiche uniche nella rosa partenopea, è il solo ad essere un centravanti boa. Osimhen e Mertens sono diversi. Aggiungerlo ad uno di questi due a partita in corso potrebbe anche essere una nuova soluzione tattica”.