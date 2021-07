Scaroni, pres. del Milan: “ADL ha ragione. Gli stadi devono riaprire al pubblico. Vi spiego”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Molti gli argomenti presi in considerazione tra cui la questione “riapertura stadi“:

“Nonsi può più aspettare, gli stadi devono riaprire. I ricavi da stadio rappresentano un terzo delle entrate per i club, non averli avuti è stato un colpo micidiale per i conti delle società. Gli stadi vanno riaperti al 100%, come stanno facendo in Inghilterra, Francia o Spagna. Il green pass penso sia una garanzia. Non si capisce perché non dobbiamo avere diritti che altri hanno”.