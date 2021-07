Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare dell’interesse del Napoli per Hincapiè. Di seguito quanto detto dal giornalista: “Hincapie è stato accostato al Napoli. Si parla di una cifra che gira tra i 5 milioni ai 7 milioni. In realtà il suo cartellino è di 12 milioni e quindi non alla portata di chi non ha una forte disponibilità economica”.