Lorenzo Insigne, al momento, si gode l’ultimo scorcio di vacanza con il suo amico Ciro Immobile ad Ibiza, per poi rientrare a Napoli lunedì e ricominciare a lavorare poi martedì con il suo nuovo tecnico Spalletti.

Di sicuro Insigne avrebbe desiderato che il discorso rinnovo fosse già stato affrontato e forse chiuso, ma nessuna delle due parti ha sentito l’altra e nessuno ha fatto il primo passo.

In questa questione, Spalletti si è già schierato: il tecnico toscano vuole lavorare con il capitano, dopo una stagione in cui si è consacrato per la vittoria dell’Europeo.

Il tecnico toscano desidera costruire il suo Napoli su Insigne, e non vorrebbe fare l’aziendalista in toto, accompagnando Insigne alla porta come aveva fatto per Totti e Icardi.

I rapporti tra le parti sono abbastanza freddi, tanto è vero che neanche tra Pisacane e De Laurentiis ci siano questi rapporti così proficui, per questo motivo è importante attendere l’incontro tra Insigne e ADL.