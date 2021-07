Il Napoli, nel primo ritiro di Dimaro, ha scelto la linea verde in porta, per usare un eufemismo: infatti, i quattro portieri convocati da Spalletti sono Contini, Idrasiak(classe 2002), Baietti(2003) e Boffelli(2004).

Tra questi nomi, Contini è stato il titolare e giocherà da tale nelle due amichevoli previste domani in Baviera contro il Bayern Monaco e mercoledì in Polonia contro il Wisla Cracovia.

Ma, in questi giorni, Spalletti è rimasto impressionato dalle qualità del giovane Idasiak, che potrebbe giocare in Primavera come fuoriquota o potrebbe diventare addirittura il terzo portiere, con Contini che a inizio agosto dovrebbe andare in prestito al Crotone.

Intanto, dal 5 agosto torneranno in gruppo sia Meret che Ospina e sarà chiarita la gerarchia ai portieri; infatti, Meret sarà il titolare indiscusso, mentre Ospina dovrà accontentarsi di fare da chiocchia.

Il colombiano potrebbe partire, ma solo all’estero, dato che l’Atalanta ha preso Musso per la porta. In caso di cessione di Ospina, resta una pista molto percorribile quella di riportare Sepe al Napoli e fargli fare un ruolo da dodicesimo in campo.