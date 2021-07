Come riportato da “Il Mattino” nella sua edizione odierna, il centrocampista ex Milan, Tiemouè Bakayoko, sarebbe stato offerto nuovamente al Napoli con una formula di prestito gratuito. Il Napoli, che non aveva precedentemente riscattato il francese, starebbe pensando ad un clamoroso acquisto in prestito, dato anche l’infortunio di Demme, avendo l’opportunità di accollarsi solamente lo stipendio del calciatore.