Il Napoli, dopo aver ceduto Nikita Contini in prestito al Crotone, ha già deciso chi sarà il suo terzo portiere. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, Hubert Idasiak ricoprirà quel ruolo, oltre ad essere il titolare della primavera azzurra e, dopo il ritiro di Castel Di Sangro, prolungherà il suo contratto. Si attendono i ritorni di Alex Meret e David Ospina per accelerare la cessione di Contini ai calabresi.