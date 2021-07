Adani: “Il Napoli ha una grande rosa ed è arrivato Spalletti”

Ai microfoni di Gazzetta Tv durante la presentazione di collaborazione al gioco Fifa 22, è intervenuto ai microfoni Lele Adani che ha espresso il proprio parere riguardo la corsa allo scudetto:

“L’Atalanta giocherà per stare nei primi posti, la favorita rimane la Juve perché è la più forte, anche se ha vinto l’Inter l’anno scorso. Ma ci sono tante squadre che giocheranno per mettersi dietro tutte le altre. Il domino dei tecnici? Guarderò con fascino la sfida di Sarri, cambierà il modo di pensare il calcio: non è facile ma arriva da vittoria tra coppe e scudetti. Il Napoli ha una grande rosa ed è arrivato Spalletti, il Milan ha perso Donnarumma ma si è rinforzata”.

Su Allegri: “Me lo aspettavo così, un conto è il parlato e un altro è il giocato. Questi due anni, in cui un allenatore senza lavoro studia e osserva, lo avranno arricchito certamente e avrà sicuramente aperto la sua visione per riuscire a fare quello che alla Juve non è mai riuscito a fare, vincere la Coppa Campioni”.