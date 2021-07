UFFICIALE – Bayern Monaco-Napoli, come seguirla in tv: i dettagli

La SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto la modalità per poter acquistare il match in pay per view tra Bayern Monaco-Napoli, in programma sabato ore 16:30 all’Allianz Arena di Monaco.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Bayern Monaco-Napoli, prima amichevole internazionale della stagione per gli azzurri, sarà trasmessa sabato 31 luglio su Sky Sport, Canale 251, in pay per view al prezzo di 9.99 Euro”.

Il match avrà inizio alle ore 16.30 all’Allianz Arena”.

Di seguito il Tweet: