UEFA – E’ di Taremi il goal dell’anno: secondo posto per Insigne

Il goal di Mehdi Taremi del Porto è stato designato in quanto goal dell’anno dalla UEFA, la partita risale ai quarti di finale di ritorno tra Chelsea e Porto.

Il capitano azzurro, invece, si è classificato secondo grazie alla sua rete magnifica contro il Belgio nell’Europeo appena terminato: una grande soddisfazione per il capitano del Napoli, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Ecco il goal che ha permesso al calciatore del club portoghese di vincere la classifica finale.

⚽ The UEFA Goal of the Season winner!



👏 Congratulations, @MehdiTaremi9!