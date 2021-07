TuttoSport – Per il centrocampo riemergono Thorsby e Zakaria

Il Napoli deve intervenire sul mercato dopo l’infortunio di Demme.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, ciò comporterà un ritorno dei sondaggi in chiave centrocampo con calciatori già conosciuti: è il caso di Zakaria del Borussia Moenchengladbach e Thorsby della Sampdoria. Il secondo piace al tecnico Spalletti ed era finito nel miniro degli azzurri già da diverso tempo.

La società sa che bisogna intervenire assolutamente per rimanere competitivi in vista della prossima stagione. Se non dovessero esserci occasioni sul mercato, però, si valuteranno soluzioni interne.