Tempestilli: “Insigne? Credo vorrà continuare con il Napoli ma dovrà fare un sacrificio…”

Antonio Tempestilli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Luciano Spalletti, Lorenzo Insigne e sull’infortunio di Diego Demme.

Ecco quanto affermato: “Spalletti è in grado di poter gestire la situazione dopo l’infortunio di Demme, ha giocatori che possono sopperire alla sua assenza. Demme come Pizarro? Il paragone ci può stare anche se sono diversi. Il centrocampista tedesco si è dimostrato un ottimo giocatore, ha fatto bene nonostante la provenienza da un campionato differente. Insigne? Credo che vorrà rimanere a Napoli, ma dovrà fare un sacrificio. Come tutti i club gli azzurri hanno difficoltà economiche e cercheranno di migliorare le finanze”.