Satin: “Futuro di Koulibaly? Spalletti farà di tutto per tenerlo”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del difensore senegalese: “I giocatori devono partecipare e quindi rispondere alle convocazioni per la Coppa d’Africa. Le date sono state cambiate e ora si giocherà tra gennaio e febbraio l’inizio della competizione. Un periodo migliore per tutti i club sarebbe a giugno ma questa dovrebbe essere un pensiero della CAF e di FIFA. Futuro di Koulibaly? Spalletti cercherà di tenerlo a tutti i costi. Il Napoli ha bisogno di fare cassa e qualcuno dovrà cederlo. Il Real Madrid può acquistare solo Mbappe”.