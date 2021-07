Come riporta Il Mattino, c’è uno scontro tra il Governo e la FIGC per quanto riguarda la riapertura degli stadi. Il primo propone la riapertura del 50%, con l’entrata riservata solo a chi ha il green pass, mentre i vertici del calcio sono contrari, perchè ritengono queste restrizioni eccessive. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro in cui verrà discusso e deciso su questo argomento.