Repubblica – Il Napoli cerca un centrocampista alle proprie condizioni

Le mancate cessioni pongono un problema importante in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, intervenire a centrocampo è attualmente difficile e si aspetta l’ultimo mese di mercato per provare ad affondare il colpo con qualche prestito. Se non dovessero arrivare rinforzi nel settore centrale del campo, si prenderà seriamente in considerazione l’ipotesi di tenere Gaetano e di far crescere gli altri calciatori in rosa.

Tutte le valutazioni del caso saranno fatte nelle ultime settimane di calciomercato e il Napoli aspetta qualche eventuale offerta in ambito cessioni.