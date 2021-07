Repubblica – Ancelotti vuole Koulibaly a Madrid. ADL fissa il prezzo

Il quotidiano La Repubblica torna a parlare del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Molte sono le squadre che corteggiano il calciatore, tra tutte il suo nome è associato a quello del Real Madrid.

Ancelotti vorrebbe il difensore nella sua rosa. Il contratto di Koulibaly con il Napoli è in scadenza nel 2023 e al momento De Laurentiis non ha intenzione di cederlo. Il presidente chiede almeno 60 milioni di euro. Il senegalese sembra non voglia spingere per una cessione. Il prezzo del cartellino in questo periodo di difficoltà risulta inoltre troppo elevato.