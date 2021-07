Massimo Galli, medico infettivologo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla riapertura degli stadi e la campagna vaccinale.

Ecco quanto affermato: “Riapertura degli stadi al 50%? Sono per una ripartenza prudente con decisioni che dovrebbero essere a ridosso. So che non piace a molti, ma chiedermi una posizione in questo momento non è corretto. Bisogna monitorare l’evoluzione della pandemia e vedere cosa ci aspetta il 15 settembre. Sarei propenso per una partenza a freno a mano tirato con la campagna vaccinale per i calciatori. Andava fatto prima questo passo”.